Kuyumcular: Altın Alan Değil Satan Daha Fazla

Kuyumcular, altını alandan daha çok satanın olduğunu, vatandaşların ellerindeki altını bozdurup ev ve araba aldığını belirtiyor. Son dönemde altın piyasasında yaşanan durgunluk, özellikle düğün sezonunda beklenen hareketliliğin yaşanmamasına neden oldu. Trabzon'da kuyumculuk yapan Emrah Şahin, yaz aylarının kendileri açısından oldukça durgun geçtiğini ifade etti. Eski yıllara oranla gurbetçilerin de altına yönelimlerinin azaldığını vurgulayan Şahin, bu sezon işlerin istedikleri gibi gitmediğini ve ciddi bir durgunluk yaşadıklarını söyledi. Gurbetçilerin gelmiş olmasına rağmen altına yönelik taleplerinin olmadığını belirten Şahin, şu ana kadar yaz sezonundan beklediklerini alamadıklarını, kalan dönemden ise umutlu olduklarını dile getirdi.

Altın Fiyatları ve Düğünlerdeki Değişim

Bir gram altının yaklaşık 4 bin 500 TL civarında olması nedeniyle, insanlar düğünlerde genellikle bir gram ya da yarım gram altın takıyor. Bu durum hem kuyumcuları hem de düğün sahiplerini memnun etmiyor. Şahin, ilerleyen günlerde piyasanın canlanmasını umut ettiklerini belirtti. Özellikle bu sezon, önceki yıllara kıyasla ciddi bir durgunluk yaşandığını vurguladı. Önümüzdeki fındık sezonunda da işlerin durgun geçeceğini, ardından okulların açılmasıyla birlikte tekrar bir durgunluk yaşanacağını ifade etti. Gurbetçilerden de pek bir beklenti olmadığını, çünkü onların da altına ilgi göstermediğini söyledi.

Yatırım Amaçlı Altın Tercihi

Şahin, şu anda altının daha çok yatırım amacıyla tercih edildiğini, külçe altın alım satımının devam ettiğini ancak takı tarafında fazla hareketlilik olmadığını belirtti.

Düğünlerde Altın Takma Alışkanlığı Azaldı

Kuyumculardan Erhan Şakar ise düğünlerde eskisi gibi pek altın takılmadığını belirtti. Şakar, düğün yapacakların sadece iki yüzük ve bir çift küpeyle evlenmeye çalıştıklarını söyledi. Gurbetçilerin de geçmiş yıllara kıyasla alışveriş yapmadığını ve işlerinde önceki yıllara göre bir düşüş olduğunu ifade etti.

İnsanlar altının yükselmesinden dolayı ellerindeki altını bozdurup genellikle ev veya araba alıyor.

veya alıyor. Altın alan değil, satan daha fazla.

Düğünlerde takı takma alışkanlığı azaldı; insanlar altın yerine para takmayı tercih ediyor.



