TİGEM 2 bin kuzu satacak

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi Bafra ırkı reforme 2 bin erkek kuzu partiler halinde canlı ağırlığı üzerinden satılacak.

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