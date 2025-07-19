4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
YKS Cevap Kağıtları ve Aday Yanıtları Erişime Açıldı
YKS Cevap Kağıtları ve Aday Yanıtları Erişime Açıldı
Kuyumcular: Altın Alan Değil Satan Daha Fazla
Kuyumcular: Altın Alan Değil Satan Daha Fazla
72 ilde uyuşturucu operasyonu: 1933 şüpheli yakalandı
72 ilde uyuşturucu operasyonu: 1933 şüpheli yakalandı
Sakarya'da 2024'ün İlk Yarısında 114 Bin Araç Üretildi
Sakarya'da 2024'ün İlk Yarısında 114 Bin Araç Üretildi
Yumurtada 'tarih' etiketi değişti
Yumurtada 'tarih' etiketi değişti
Hafta Sonu Sıcaklıklar Artıyor: Meteoroloji'den Uyarılar
Hafta Sonu Sıcaklıklar Artıyor: Meteoroloji'den Uyarılar
TMSF'den lüks araç ve tekne ihalesi
TMSF'den lüks araç ve tekne ihalesi
Dolar, Euro ve Altında Son Durum: Haftanın Kazananları Kim?
Dolar, Euro ve Altında Son Durum: Haftanın Kazananları Kim?
CHP Kurultayı Davasında Mahkemeden AYM Hamlesi
CHP Kurultayı Davasında Mahkemeden AYM Hamlesi
Gözler 24 Temmuz'da: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Gözler 24 Temmuz'da: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Ankara'da Şiddetli Yağış: Evler, Araçlar ve Caddeler Sular Altında
Ankara'da Şiddetli Yağış: Evler, Araçlar ve Caddeler Sular Altında
TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!
TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!
MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!
MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Meclis Komisyonu için ilk adım
Meclis Komisyonu için ilk adım
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
MEB LGS raporunu yayımladı
MEB LGS raporunu yayımladı
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde, 36 ildeki 245 arsa açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 11:21, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 11:22
Yazdır
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, TOKİ 36 ildeki 245 arsayı 4 Ağustos'ta açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek, arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

Muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olan toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'taki 245 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 4 Ağustos tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca istekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber