Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Borçlarına 48 Ay Yapılandırma

Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
YKS Cevap Kağıtları ve Aday Yanıtları Erişime Açıldı
YKS Cevap Kağıtları ve Aday Yanıtları Erişime Açıldı
Kuyumcular: Altın Alan Değil Satan Daha Fazla
Kuyumcular: Altın Alan Değil Satan Daha Fazla
72 ilde uyuşturucu operasyonu: 1933 şüpheli yakalandı
72 ilde uyuşturucu operasyonu: 1933 şüpheli yakalandı
Sakarya'da 2024'ün İlk Yarısında 114 Bin Araç Üretildi
Sakarya'da 2024'ün İlk Yarısında 114 Bin Araç Üretildi
Yumurtada 'tarih' etiketi değişti
Yumurtada 'tarih' etiketi değişti
Hafta Sonu Sıcaklıklar Artıyor: Meteoroloji'den Uyarılar
Hafta Sonu Sıcaklıklar Artıyor: Meteoroloji'den Uyarılar
TMSF'den lüks araç ve tekne ihalesi
TMSF'den lüks araç ve tekne ihalesi
Dolar, Euro ve Altında Son Durum: Haftanın Kazananları Kim?
Dolar, Euro ve Altında Son Durum: Haftanın Kazananları Kim?
CHP Kurultayı Davasında Mahkemeden AYM Hamlesi
CHP Kurultayı Davasında Mahkemeden AYM Hamlesi
Gözler 24 Temmuz'da: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Gözler 24 Temmuz'da: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Ankara'da Şiddetli Yağış: Evler, Araçlar ve Caddeler Sular Altında
Ankara'da Şiddetli Yağış: Evler, Araçlar ve Caddeler Sular Altında
TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!
TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!
MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!
MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Meclis Komisyonu için ilk adım
Meclis Komisyonu için ilk adım
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
MEB LGS raporunu yayımladı
MEB LGS raporunu yayımladı
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Borçlarına 48 Ay Yapılandırma

TCMB'nin yeni videosunda kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanı anlatıldı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 12:09, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 12:09
Yazdır
Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Borçlarına 48 Ay Yapılandırma

Merkez Bankası'nın paylaştığı videoda, yapılandırmadan yararlanmak için ödenmemiş borç bakiyesi bulunan bankalara başvurulması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, ekonomide finansal istikrara yönelik eş güdümlü makroihtiyati adımların devam ettiği vurgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetleri kapsamında, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Yapılandırma Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

48 Aya Kadar Yapılandırma İmkanı

Yapılandırmanın örneklerle açıklandığı videoda, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma imkanının başladığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanı sunduğu bildirildi.

Kredi Kartı Borçlarında Yapılandırma Detayları

  • TCMB'nin bireysel kredi kartlarında yapılandırma için azami faiz oranını %3,11 ile sınırlandırdığı aktarıldı.
  • Kredi yapılandırma, kredi borçlarının daha uygun koşullarda yeniden düzenlenmesine olanak veriyor.
  • Yapılandırma, kredi borçlarının daha ödenebilir taksitlere bölünmesi anlamına geliyor.
  • Örneğin, 250 bin TL kredi kartı borcunuz olduğunu varsayalım. Borcu yapılandırmadan önce faiz oranı %4,75, vade ise 12 ay olarak kabul edildiğinde aylık taksitiniz 30 bin 100 TL idi.
  • Yapılandırma sonrasında ise faiz oranı %3,11'e indi ve vade 48 aya uzadı. Böylece aylık taksitiniz 11 bin 800 TL'ye düştü.
  • Borçlarınızı daha düşük taksitlerle geri ödeme imkanı sağlanıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber