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Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı

Yargıtay, eşine hakaret eden ve evden kovan erkeğin boşanma davasında kusurlu sayılmasına ve nafaka ödemesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 12:24, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 12:30
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Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine "öküz, çok yiyorsun" diyerek hakaret eden, üzerine yürüyen ve evden kovan erkeği boşanma davasında kusurlu sayarak nafaka ödemesine ilişkin kararı onadı. Isparta'da yaşayan bir kişi, eşinin akraba ve tanıdıklarının sık sık evlerine misafirliğe geldiğini, bu nedenle ekonomik olarak zorlandığını, konuyla ilgili eşini uyarmasına rağmen kadının bunu dikkate almadığını belirterek boşanma davası açtı. Davalı kadın ise eşinin iddialarının asılsız olduğunu, erkeğin kendisine hakaret ettiğini, tehditlerde bulunduğunu ve kendisine işçi muamelesi yaptığını belirterek karşı dava açtı. Kadın lehine karar verilerek, erkeğin nafaka ile tazminat ödemesine hükmedilmesini talep etti.

Mahkeme Kararı

Isparta 2. Aile Mahkemesi, erkeğin kadına yönelik iddialarını ispatlayamadığına ve "misafirlerin gelişine karşı çıkmasına rağmen kadının eve ısrarla yatılı misafir kabul ettiğinin sabit olmadığına" karar verdi. Mahkeme, kadına hakaret eden, üzerine yürüyen ve evden kovan erkeği tam kusurlu bularak tarafların boşanmasına, erkeğin kadına 7 bin 500 lira yoksulluk nafakası ödemesine, ayrıca 7 bin 500 lira maddi ve 7 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İstinaf ve Yargıtay Süreci

  • Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, eve sıklıkla misafir kabul etmesi nedeniyle kadının da erkek ile eşit kusurlu olduğunu kabul ederek, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi kararlarını kaldırdı.
  • İstinaf, tarafların boşanmalarına ve erkeğin kadına nafaka ödemesine ilişkin kararı ise hukuka uygun buldu.
  • Dosya Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun bularak onadı.

Yargıtay'ın Gerekçesi

Dairenin kararında, istinaf kararlarının bozulmasının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 371. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olduğu belirtilerek, "Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygundur." ifadeleri kullanıldı.

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