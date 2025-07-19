İletişim Başkanı Duran'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli öğrencilerimizin büyük emeklerle hazırlandığı YKS'nin bugün açıklanan sonuçları tüm öğrencilerimize, ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.