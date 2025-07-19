Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
- "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen?in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum"
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 15:30, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 15:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından, duayen gazeteci ve yazar Altan Öymen'in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen'in tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün hayatını yitirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Öymen için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, taziye mesajında şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim.
Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum."Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti