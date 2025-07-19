Bakan Işıkhan: Türkiye, barışla yükselecek ve hep birlikle kazanacağız

Programlara katılmak üzere Bitlis'e giden Bakan Işıkhan, Tatvan ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katıldı.

Işıkhan, yaptığı konuşmada Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı nedeniyle hayatını kaybeden Bitlisli şehitler Celattin Uyanık ve Mahsun Yeşildemir'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bitlis'in, Sultan Alparslan'ın ayak bastığı, Selçuklunun iz sürdüğü, Osmanlının kucakladığı şehir olduğunu belirten Işıkhan, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıldır eğitimde, sanayide, tarımda, turizmde, güvenlikte, sosyal hizmetlerde, hangi alanda bir başarı hikayesi yazılmışsa Bitlis'in bunun bir yerinden tuttuğunu, katkı sunduğunu, taşın altına elini koyduğunu söyledi.

Bu toprakların evlatlarının, geçmişte milleti savunduğu gibi bugün de Türkiye'nin birlik ve beraberliği için mücadele ettiğini belirten Işıkhan, Bitlis'in iş dünyasının vizyon ve kararlılıkla, kenti daha ileriye taşımak için büyük bir gayret içinde olduğunu kaydetti.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modeliyle Bitlis'i daha da güçlendirmek için hep birlikte çalıştıklarını anlatan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'yi kapsayan TRB-2 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 39,5, işsizlik oranı yüzde 15,3, iş gücüne katılım oranı yüzde 46,6'dır. İstihdamın sektörlere göre dağılımına baktığımızda tarım yüzde 24,5, sanayi yüzde 23,2, hizmet sektörü ise yüzde 52,3'tür. Bitlis'te İŞKUR aracılığıyla 2002'den 2025 mayıs ayının sonuna kadar toplam 36 bin 501 vatandaşımız işe yerleştirildi. Mayıs sonu itibarıyla Bitlis'te 8 bin 195 kayıtlı işsiz bulunmaktadır. 1609 açık iş talebi, işverenler tarafından İŞKUR'a iletilmiştir. 2002'den günümüze kadar toplam 23 bin 544 kişi aktif iş gücü programlarımızdan faydalanmıştır. Toplum yararına programlar kapsamında 2009'dan itibaren toplam 34 bin 500 kişi yararlandı. Bitlis'te iş gücü uyum programı kapsamında 2024 eylül ayından bugüne kadar toplam 2 bin 118 kişi katıldı. 2025 mart ayı itibarıyla toplam 71 bin 665 kişi aktif sigortalı çalışan var."

"Bürokratik engelleri azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Kentte 3 bin 652 iş yerinin bulunduğunu, 2002-2025 nisan döneminde toplam 13 bin 288 işyerinin SGK ve İŞKUR'un teşviklerinden yararlandığını kaydeden Işıkhan, ödenen toplam teşvik tutarının 2,1 milyar lirayı aştığının altını çizdi.

Şehirde İŞKUR aracılığıyla yaptıkları iş gücü piyasası araştırmasının sonuçlarına göre en fazla açık iş olan 5 mesleğin belirlendiğini dile getiren Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu verilerle şehrimizin potansiyelini daha da artırmak için sanayi bölgelerini güçlendirmemiz, girişimcilerimize daha fazla destek sunmamız gerektiğini biliyoruz. İşte bu noktada Bitlisli iş insanlarımızın azmi, kararlılığı ve vizyonu kritik önemdedir. Hükümet olarak yatırımcılarımızın önünü açmak, iş dünyamızın karşılaştığı finansman ve bürokratik engelleri azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle Bitlis'in genç nüfusunu iş gücüne kazandırmak, iş insanlarımızın daha fazla yatırım yapmasını sağlamak için destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. İşverenlerimizle sürekli temas halinde olmaya büyük önem veriyoruz. Şehirlerimizde işyerlerini tek tek ziyaret ederek piyasa araştırmaları yapıyoruz."

"Devlet ile millet arasına örülen görünmez duvarları birer birer yıktık"

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkeyi her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin öncülüğünde başlatılan tarihimizin en önemli süreçlerinden birinin içindeyiz." diyen Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu da 'Terörsüz Türkiye' Süreci. Bildiğiniz gibi son 40 yılda terörle ciddi şekilde mücadele ettik. Şehirlerimize huzuru yeniden getirmek için mücadele ettik. Nice evladımızı şehit verdik, nice ocağımız söndü. Bu uğurda verdiğimiz her canı, akan her damla kanı hep zihnimizde tuttuk, yüreğimizde taşıdık. Sadece güvenlik politikalarıyla değil devlet aklıyla, milletimizin vicdanıyla yürüdük. Terörü besleyen karanlık zeminlerle mücadele ettik. Yıllarca terör örgütlerinin istismar ettiği alanları, onları besleyen karanlık yapıları ve güçleri, bozuk düzenleri, yanlış politikaları teker teker ortadan kaldırdık. Devlet ile millet arasına örülen o görünmez duvarları, birer birer yıktık."

Türkiye'nin terörle mücadelesini sadece silahla değil siyasetle, diplomasiyle, hukukla ve en önemlisi milletin desteğiyle yürüttüğünü vurgulayan Işıkhan, "Bugün Terörsüz Türkiye Süreci, milletin cesaretinin, devletin kararlılığının, Sayın Devlet Bahçeli'nin ferasetli desteğinin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sarsılmaz iradesinin eseridir." dedi.

"Bizler, tarih boyunca ne zaman yan yana geldiysek coğrafyamıza adalet geldi. Türk, Kürt, Arap olarak ne zaman ayrıştıysak acı büyüdü, düşman sevindi. Geçmişin hatalarından ders aldık." diyen Işıkhan, bugün geleceğe umutla yürüdüklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan sonra da artık enerjimizi terörle mücadeleye değil üretime, istihdama, kalkınmaya, adalete ve huzura harcayacağız. Türkiye, barışla yükselecek, kardeşlikle büyüyecek ve hep birlikle kazanacağız. Kaynaklar üretime, teknolojiye, eğitime, kalkınmaya harcanmış olsaydı Türkiye, bugünkü seviyesinin daha ilerisinde bir yerde olurdu. Terörsüz Türkiye vizyonu, işte bu gecikmiş kalkınmanın telafisi ve geleceğin sağlam temeller üzerine kurulmasıdır."

"Bugün namluların sustuğu yerde makinelerin sesi yükselecek"

Işıkhan, artık güvenliğin değil kalkınmanın, üretimin, istihdamın öncelikli olduğu yeni döneme girildiğine dikkati çekti.

"Bugün namluların sustuğu yerde makinelerin sesi yükselecek. Korkunun yerini daha fazla üretim, göçün yerini daha fazla refah alacak." diyen Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muş'tan Hakkari'ye, Bitlis'ten Van'a kadar bu bölge, artık Türkiye'nin yeni üretim üssü olacak. Gabar'daki günlük petrol üretimimiz sürekli artıyor. Bu millet artık terörü değil kalkınmayı konuşmak istiyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tam olarak bunu yapıyoruz. Dünün kayıplarını telafi ederek yarını çok daha güçlü kılacağız. Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda kardeşliğin mayasıyla yürüyeceğiz. Biz ne yapıyorsak millet için yapıyor, hangi adımı atıyorsak bu toprakların selameti, bu milletin istikbali için atıyoruz. Allah yardımcımız, milletimiz yoldaşımız olsun."

"Bölgemizde önemli çalışmalar yapılıyor"

Vali Ahmet Karakaya da Bitlis'in sanayide önemli mesafe katettiğini belirterek, "Üretime yönelik yaklaşık 70 fabrika hizmet veriyor. Aynı zamanda bir turizm kenti olan ilimizin her alanda kalkınması için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bölgemizde önemli çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda yeni fabrikaların da kurulduğunu hep birlikte göreceğiz." dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da "İlimizdeki potansiyeli daha fazla ortaya çıkarmayı, gençlerimize aş, iş imkanı sunmayı amaçlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her yıl ilimizi ziyaret ederek bizlere ne kadar kıymet verdiğini görüyoruz. Biz de bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bitlis'e 23 yılda birçok eser, yatırım ve hizmet kazandırıldı. Köprüler, yollar, hastaneler açıldı, üniversite kuruldu. Bu hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Tatvan Ticaret Odası Başkanı Bilal Adabağ, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.