YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı

YKS sonuçlarıyla birlikte şampiyonlar da açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonların da isimlerini duyurdu.

TYT birincisi Gaziantep Nizip'ten

Buna göre 2025 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven oldu.

Ahmet Eren Özyurtseven TYT'nin sayısal alanında da şampiyon oldu.

Eşit ağırlık ve sözel alanlarının birincisi ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat oldu.

İşte yabancı dil şampiyonları

Yabancı Dil (YDT) teslerinde ise şampiyonlar şöyle sıralandı:

- İngilizce : Mehmet Sarak - Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci YIl Fen ve Teknoloji Lisesi

- Almanca: Elif Yılmaz - İstanbul Erkek Lisesi

- Arapça: Abdulvahab Burro - Bursa Tofaş Fen Lisesi

- Fransızca: Arda Eren Kartal - Galatasaray Lisesi

- Rusça: Ediz Doğan Karakoç - Haydarpaşa Lİsesi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy YKS Birincilerini X sosyal medya hesabından tebrik etti.

'Ersoy Paylaşımında: Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz. Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum.' İfadelerini kullandı