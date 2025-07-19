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Devlet Bahçeli'den dikkat çeken öneri: Biri Kürt, diğeri Alevi olsun!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin milletvekilleriyle aylar önce gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı öneri ortaya çıktı. Bahçeli'nin toplantıda, "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi" dediği öğrenildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 16:33, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 16:34
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Devlet Bahçeli'den dikkat çeken öneri: Biri Kürt, diğeri Alevi olsun!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birkaç ay önce partisinin milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, Türkiye'de kardeşlik ve milli birlik duygusunu güçlendirecek önemli bir öneride bulundu. Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bahçeli, "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi" diyerek, Kürtler ve Alevilerin bürokraside dışlanmaması gerektiğine dikkat çekti.

"Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır"

Bahçeli'nin Alevilere yönelik hassasiyeti daha önce de gündeme gelmişti. Üç yıl önce Alevi açılımı yapan MHP lideri, "Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır" açıklamasında bulunmuştu. Bu sözlerin ardından Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde kendi parasıyla satın aldığı bir araziyi Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe ederek, burada bir cemevi ve külliye inşa ettirdi.

Geçen yıl 22 Ekim'de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle DEM Parti'ye diyalog çağrısı yapan Bahçeli, son toplantısında da milli birlik ve kardeşlik mesajlarını yineledi. MHP liderinin bu önerisi, Türkiye'deki farklı toplumsal kesimlerin temsiline yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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