Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir YKS'de Hayalini Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Haziran'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hedeflediği puanı aldığını duyurdu. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı." ifadelerini kullandı. Bu gelişme, ailesi ve sevenleri için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

YKS Başarısı ve Özgür Özel'in Mesajı

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın."

Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençleri kutladı.

Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inandığını belirtti.

Ferdi Zeyrek'in Vefatı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve 70 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Zeyrek, tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, evli ve 3 çocuk babasıydı.