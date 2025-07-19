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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Altan Öymen için başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından, duayen gazeteci ve yazar Altan Öymen'in hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel taziye mesajı yayımladı. Özel, "Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 17:47, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 17:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Altan Öymen için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir."

Özel, paylaşımında Öymen ile olan fotoğraflarına da yer verdi.

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