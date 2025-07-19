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İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede

İstanbul Havalimanı, 2025 yılının haziran ayında günlük ortalama 1560 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 18:24, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 18:26
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İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede

İstanbul Havalimanı, Haziran Ayında Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

EUROCONTROL Haziran Raporu Açıklandı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 2025 yılı haziran ayına ait Avrupa Hava Trafik Operasyonları Raporu'nu yayımladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından duyurulan verilere göre, İstanbul Havalimanı Avrupa genelinde tüm havalimanlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

Günlük 1560 Uçuşla Zirvede

Raporda, İstanbul Havalimanı'nın haziran ayında günlük ortalama 1560 uçuşa ev sahipliği yaptığı belirtilirken, bu performansla Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle gibi Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını geride bıraktığı ifade edildi.

Antalya ve Sabiha Gökçen de İlk 20'de

Türkiye'nin diğer büyük havalimanları da listede yer buldu. Haziran ayında Antalya Havalimanı, günlük ortalama 972 uçuşla 10. sırada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 748 uçuşla 18. sırada yer aldı.

Türkiye, Avrupa Hava Trafiğinde Gücünü Gösteriyor

EUROCONTROL verileri, Türkiye'nin sivil havacılıktaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul Havalimanı'nın liderliği, hem uçuş trafiği kapasitesi hem de uluslararası bağlantı gücü açısından Türkiye'nin küresel havacılıktaki rolünü pekiştirdi.


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