Bahçeli'den Altan Öymen için başsağlığı mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen için sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."
Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı.Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 19, 2025