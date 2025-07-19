Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 20:10, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 20:12
İslam Uzun yönetimindeki tır, D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, tır sürücüsü ile otomobildeki 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu, İstanbul-Samsun istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Trafik, bir süre sonra tali yoldan sağlanmaya başladı.