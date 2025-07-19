Nişan töreninden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, bu akşam saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolunun 25'inci kilometresinde bulunan Saztepe mevkiinde meydana geldi.

Y.E.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içinde bulunan Y.E.G, A.D, A.G. ve N.T. yaralanırken, ağır yaralı olarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 58 yaşındaki M.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışanların, Elazığ'daki bir nişan töreninden Erzincan'a döndükleri öğrenildi.