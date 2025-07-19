Gelecek Partisi'nde çifte istifa

Şahin de "Kurucusu olduğum Gelecek Partisi'nden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar sürecektir" notuyla açıklamasını yayınladı.

Temurci uzun açıklamasına "Büyük emek ve gayretlerle kurduğumuz Gelecek Partisi'nden bugün itibariyle ayrılıyorum. İstifa gerekçelerimizi aşağıda kamuoyuyla paylaşıyor, tüm gelecek gönüllerine şükranlarımı arz ediyorum" notunu düştü.

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi, çifte istifayla sarsıldı. Parti kurucularından İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, istifa ettiklerini açıkladı.

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