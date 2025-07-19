Ünlü spiker evinde ölü bulundu

Dehşet verici olay arkadaşlarının genç spikere ulaşamamasıyla ortaya çıktı. Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan Esen Gök'e 36 saattir ulaşamayan arkadaşları oturduğu eve gitti. Bakırköy'deki evinde site görevlisi tarafından içeri alınmayan arkadaşları endişelenerek polise haber verdi.

Polis ekipleri Esen Gök'ün oturduğu siteye gelerek çilingir eşliğinde eve girdi.

CESEDİ BULUNDU

Polis ekipleri ile beraber eve giren arkadaşları, genç spikerin cesedi ile karşılaştı. İlk incelemelere göre kendini asara intihar ettiği düşünülen Esen Gök'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.Esen Gök 2019'daki Gazi Koşusu günü gerçekleşen Kadın Binici Koşusu'nda hayalini ilk kez gerçekleştiren isim olmuştu.