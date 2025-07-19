Tekirdağ'da göle düşen çocuk hayatını kaybetti

Ailesi, göl kenarında çocuğun terliklerini buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 yaşındaki Ç.G., ailesiyle birlikte piknik yapmak için geldiği Kazak Gölü yakınlarında kayboldu.

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