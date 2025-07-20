Meteoroloji Uyardı: Bu İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bildirilmektedir. Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecektir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları önerilmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecektir. Özellikle sıcaklıkların yüksek olduğu bölgelerde gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır.

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecektir. Yağış alan yerlerde ise yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) rüzgar beklenmektedir.



