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Uzmanı Uyardı: Karpuz Yerken Bu Hataları Yapmayın

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için tüketilen karpuz, yanlış saklama ve hijyen eksikliğiyle zehirlenmeye neden olabilir. Karpuzu kesmeden önce mutlaka yıkayın, dilimledikten sonra ise 2 saat içinde tüketin. Özellikle piknikte açık havada bakteriler hızla çoğalır; sağlığınız için bu kuralları ihmal etmeyin!

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 08:05, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 07:53
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Uzmanı Uyardı: Karpuz Yerken Bu Hataları Yapmayın

Sıcak havaların en çok tüketilen meyvesi karpuz, dikkatli tüketilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Karpuzun kesilmeden önce mutlaka yıkanması gerektiğini belirten Medipol Sağlık Grubu'ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, karpuzun kabuğunda bakteri olabileceğini ve yıkanmadan kesildiğinde bu bakterilerin karpuzun dilimlerine ulaşarak hastalığa yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, karpuzun kesildikten sonra en fazla 2 saat içinde tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Karpuzun Kabuğu Neden Yıkanmalı?

Karpuz toprağa temas eden bir meyvedir ve taşıma sırasında, markette veya evde birçok yere temas edebilir. Kabuğu üzerinde ciddi oranda bakteri barındırabilir. Karpuzu kesmeden önce mutlaka elleri ve kabuğu sabunlu ve sıcak suyla yıkamak gerekir. Aksi halde bıçakla yapılan kesim sırasında kabuktaki bakteriler iç kısma bulaşarak gıda zehirlenmesine neden olabilir.

Zehirlenme Belirtileri Nelerdir?

  • Bulantı
  • Kusma
  • İshal
  • Karın ağrısı
  • Ateş

Bu belirtiler birkaç saat içinde ortaya çıkabilir. Zehirlenme vakaları hafif seyredebilirken, bazı durumlarda orta ve ağır tablolar da görülebilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler daha dikkatli olmalıdır.

Piknikte Karpuz Tüketimi

Karpuz, yaz mevsiminde piknik sofralarının vazgeçilmezidir. Açık havada bakteriler daha hızlı ürer, bu nedenle kesilen karpuz en fazla 2 saat içinde tüketilmelidir. Kesilmiş karpuzu dışarıda ya da buzdolabında uzun süre bekletmek doğru değildir. Sağlığa çok faydalı bir meyve olan karpuzdan korkmayın, sadece kurallara uyun.


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