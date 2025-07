İcra görevlilerine silahlı tehdit

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Macar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahkeme kararı doğrultusunda M.E. (59) isimli şahsın ikametine giden Av. T.Ö.(27) ve İcra Memuru M.D. (31), korku dolu anlar yaşadı. Hakaret içerikli sözlerle memurlara sözlü saldırıda bulunan ev sahibi M.E., iddiaya göre bir de tüfek çekerek görevlileri tehdit etti. Memurlar ise durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, söz konusu tüfeği şahsın rızasıyla muhafaza altına aldı. Jandarma, olayla ilgili Gazipaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verdi. M.E., savcılığın talimatıyla "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.