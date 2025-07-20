DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kamuda kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla önemli adımlar atılıyor. Devlet Malzeme Ofisi (DMO), önümüzdeki beş yıllık dönemde alımlarını artırmayı planlıyor. Bu yıl toplamda 2.341 adet Togg SUV modeli ve 750 adet sedan modeli kamu kurumlarına tahsis edilecek. 2029 sonuna kadar alınacak toplam Togg sayısı 12.091 adet olarak belirlendi. Bu kapsamda 5.341 adet SUV ve 6.750 adet sedan model araç alınması hedefleniyor. Yeni alınacak araçlar, ihtiyacı olan kamu kurumlarına dağıtılacak.

DMO'nun 5 Yıllık Stratejik Planı

DMO'nun 2025-2029 stratejik planı kapsamında, kurum önümüzdeki beş yıllık hedeflerini netleştirdi. DMO ile TOGG arasında imzalanan protokol kapsamında toplamda 3.091 adet Togg alınacak; bunun 2.341'i SUV, kalanı ise sedan model olacak. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu elektrikli araçlar DMO üzerinden temin edilecek. Kamu taşıtlarının kullanımı, ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışıyla sistematik olarak gözden geçirilecek.

Kamu Alımlarında Yerli Ürün Desteği

İthal ağırlıklı ürünlerde merkezi kamu alımları kaldıraç olarak kullanılarak, Togg benzeri yeni yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Planda, "Kamu alımlarında DMO'nun yeni merkezi alım modelleri hayata geçirebileceği geniş bir alan bulunmaktadır. Yerli ve milli ürünlerin yakın zamanda Togg ve geçmişte Arçelik ve Petlas örneklerinde olduğu gibi kamu alımları yoluyla desteklenmesine yönelik daha fazla çalışma yapılarak yerlileşmeye çok önemli katkılar verilebilir" ifadelerine yer verildi.

Togg'un Yeni Sedan Modeli ve Satış Hedefleri

Togg'un yeni sedan modeli T10F'un Eylül ayında satışa çıkması bekleniyor. 600 kilometreye kadar menzil sunan bu model, tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada modelin 1,3 ila 1,7 milyon TL arasında bir fiyatla satışa sunulabileceği konuşuluyor. Togg'un ilk modeli olan T10X'ten bugüne kadar 60 bin adet satış gerçekleşti. Bunun yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen 1.750 adetlik bölüm kamu kurumları tarafından satın alındı. DMO'nun 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alıp tahsis etmesi öngörülüyor.

Kamu Araçlarında Yenilenme ve Tasarruf Tedbirleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) , tasarruf tedbirleri kapsamında yılın başında 1.200 kamu aracının satışına başladı.

, tasarruf tedbirleri kapsamında yılın başında başladı. Kullanımdan düşen atıl durumdaki araçların elden çıkarılması ve filoların yerli araçlarla değiştirilmesi hedefleniyor.

BARIŞ ŞİMŞEK