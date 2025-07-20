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Ünlü Şarkıcı ile Ev Sahibi Arasında 'Yüzde 400' Zam Davası

Beşiktaş'ta oturduğu evin kirasına 4 kat zam yapılan Oğuzhan Koç, ev sahibiyle anlaşamayınca soluğu mahkemede aldı. Gelişmeleri kaçırmayın!

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 08:34, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 08:57
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Ünlü Şarkıcı ile Ev Sahibi Arasında 'Yüzde 400' Zam Davası

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Şarkıcı Oğuzhan Koç, Beşiktaş Levent Mahallesi'nde 2019 yılından beri oturduğu dairesiyle ilgili olarak ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Oğuzhan Koç, aylık 85 bin lira kira ödüyordu. Ancak geçtiğimiz yıl ev sahibi Güneş B., kiranın 350 bin lira olması gerektiğini belirtti. Bu talep karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Oğuzhan Koç, ödediği kira bedelinin yaklaşık dört katı zam istemine itiraz etti ve taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca konu yargıya taşındı.

Kira Tespit Davası Açıldı

Ev sahibi Güneş B., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Mahkemeye sunduğu dilekçede, hakkaniyetli bir zam yaptığını ve Oğuzhan Koç'un çevredeki diğer emsal evlerle kıyaslandığında daha düşük bir bedelle oturduğunu ifade etti.

Oğuzhan Koç'un Savunması

Oğuzhan Koç ise mahkemeye sunduğu dilekçede, düzenli olarak kira artışını gerçekleştirdiğini, ancak evin kira bedelinin bu seviyede olmasının mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca evde çok sayıda tadilat yaptığını ve bu masrafları kendi cebinden karşıladığını vurgulayarak mağdur edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Davanın Seyri

  • Mahkeme tarafından dava kabul edildi.
  • Duruşma önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.


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