Evinde Ölü Bulunan Reyhan Öğretmenin Gizemli Sonu

Avcılar'da bir apartmanda tek başına yaşayan kimya öğretmeni Reyhan Erdoğmuş (58), evinde ölü halde bulundu. Cihangir Mahallesi'nde 17 Temmuz'da, 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan Erdoğmuş'a bir süredir ulaşamayan ablası, karşı komşusundan yardım istedi. Komşusu, Reyhan Erdoğmuş'un kapısını defalarca çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri apartmana sevk edildi. Görevliler de kapıyı açtıramayınca savcıya bilgi verildi. Savcının izniyle itfaiye görevlileri kapıyı zorlayarak açtı. İçeri giren ekipler, Reyhan Erdoğmuş'u yatağında cansız halde buldu.

Olayın Detayları

Olay yerindeki incelemelerin ardından Erdoğmuş'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

kaldırıldı. Reyhan Erdoğmuş'un ölmeden bir gece önce ablasına tansiyon problemi yaşadığını söylediği öğrenildi.

yaşadığını söylediği öğrenildi. Cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra Reyhan Erdoğmuş'un cenazesi memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Mustafa KAYA