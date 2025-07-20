20 yıldır komada olan Suudi Prens Velid vefat etti

Suudi Arabistan'da 20 yıldır komada olan ve bu sebeple 'uyuyan prens' olarak adlandırılan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud'un hayatını kaybettiği bildirildi. 1990 doğumlu olan Prens, Harp Okulu'nda okurken 2005 yılında trafik kazası geçirdi ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya girdi.