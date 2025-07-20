Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden YKS'de ilk 1000'de 63 derece

2025-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla Kartal AİHL, farklı alanlarda Türkiye derecesi yapan çok sayıda öğrenciyi bünyesinden çıkardı.

Okul, sınav sonucuna göre, ilk 10'da 6, ilk 100'de 25, ilk 1000'de 63 derece elde etti. Söz konusu derecelerin 19'unu sözel, 10'unu sayısal, 19'unu eşit ağırlık, 15'ini ise dil alanları oluşturdu.

Okuldan ilk 10'a giren öğrencilerin isimleri ve derece aldıkları alanlar şöyle:

"Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel ikincisi Yasin Yazıcı, üçüncüsü Safa Murat Çelik, beşincisi Yusuf Arda Özkan, yedincisi Muharrem Yüksel, onuncusu Muhammed Yasir Kılıç. Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça altıncısı Yasin Yazıcı."

Lise bünyesindeki Kartal Eğitim Vakfı tarafından, okuldan ilk 3'e giren 2 öğrenciye yerli otomobil Togg hediye edilecek.

- "Öğrencilerimiz dershaneye gitmeden bu başarıyı elde ediyorlar"

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, AA muhabirine, öğrencilerin maratonu güzel bir sonuçla göğüslediklerini ve kendilerini çok sevindirdiklerini ifade etti.

Sonuçlara göre, okulda ilk 10'da 6, ilk yüzde 25, ilk 1000'de 63 derece olduğunu aktaran Öztürk, "Başta öğretmenlerim olmak üzere öğrencilerimizin ailelerini ve emekleri olan bütün öğrencilerimizi gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Başta Allah'ın lütfu, sonra ana babalarının duası, öğretmenlerinin desteği ve kendilerinin çabasıyla bu gerçekleşti." dedi.

Öztürk, öğrencilerin başarısını değerlendirerek, "Bu başarı olarak gözüken şeyde aslında çocuklarımızın arkasında çok güçlü bir karakter inşası var. Okul ikliminin desteği var. Disiplinli bir eğitim ortamının ve onları destekleyen pedagojik süreçlerin katkısı var. Okulumuz çok yönlü şahsiyet geliştiren okullardan bir tanesi. Başarıyı sadece belli bir sonuç olarak değil de bir süreç olarak tanımlıyoruz. Bugün sonucu görmüş olduk ama aslında gözükmeyen CV'lerinde bu evlatlarımızın, öğrencilerimizin çok daha farklı örüntüler, kabiliyetler var." ifadelerini kullandı.

Lisenin çok yönlü kabiliyetler, maharetler geliştirmeye yönelik bir okul olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Okulumuzun aslında iki tane hazırlık sınıfı var. Birincisi, öğrencilerimiz geldiğinde dil eğitimini aldıkları hazırlık sınıfı. Bir de 12'nci sınıfımız, onu da üniversiteye hazırlık olarak tanımlayabiliriz. Öğrencilerimize her sınıf kademesinde farklı bir eğitim, katkı sunmaya çalışıyoruz. Hazırlıkta dil eğitimi var. 9 ve 10'uncu sınıfta çok yönlü şahsiyet geliştirme programları uyguluyoruz. 11'inci sınıfa geldiği zaman üniversite hazırlık sürecini başlatıyoruz. Ve çocuklarımız şahsiyetlerini, kabiliyetlerini, maharetlerini geliştirmiş bir durumda YKS sürecinin içerisine giriyorlar. İki sene süren butik bir okul dershanesinin içerisine girerek o iklimde bu başarıya ulaşıyorlar. Ne var içerisinde? Kaynaklar, destek olan hocalarımız, dersler var. Öğrencilerimiz hiçbir şekilde dershaneye gitmeden Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bu başarıyı elde ediyorlar. Disiplinli bir süreç yaşıyorlar, biz de o süreçleri destekliyoruz. Disiplin olduğu zaman başarı bir lütuf olarak zaten sonunda geliyor."

- Yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim alınabilecek Ar-Ge laboratuvarı bulunuyor

Öztürk, lisenin fen ve sosyal proje okulu olduğunu, hazırlık sınıfında İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci dil olarak Arapça eğitimi verdiklerini anlattı.

9 ve 10'uncu sınıfta "Kartal Akademi" olarak adlandırdıkları, çocuklara destek amaçlı bağımsız bir müfredat uyguladıklarını, doğa ve mühendislik, kültür sanat, spor, insan ve toplum bilimleri ile bilim olimpiyatları olmak üzere yaklaşık 50 atölyede öğrencilere eğitim verdiklerini aktaran Öztürk, bu atölyelerin içerisinde "Hobi Diller" olarak tanımladıkları eğitimlerle öğrencilere taleplerine göre Rusça, Almanca, İspanyolca, Japonca, İbranice gibi diller öğrettiklerini söyledi.

Öztürk, çocukların sosyal becerilerinin, iletişim becerilerinin, sözel becerilerinin ve liderlik becerilerinin olduğunu, öğrenci kulüplerinin gençlere bu olanakları sağladığını dile getirdi.

Okulun öğrencilere sağladığı imkanlara değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Okulumuzun bir bilim merkezi var. Burası 1000 metrekarelik bir alan. Fizik, kimya, biyolojiyle ilgili laboratuvarlar var. Üniversite çapında yani içerisinde yüksek lisans, doktora yapılabilecek bir Ar-Ge laboratuvarına sahip öğrencilerimiz. Okulumuzdaki bu bilim merkezinde, teknoloji laboratuvarımız, inovasyon laboratuvarımız gibi böyle çok rafine mekanlar da var. Öğrencilerimiz mesela inovasyon laboratuvarımızda sabit kanat, döner kanat, elektrikli araç, su altı cihazları gibi cihazların hem yazılımını hem donanımını bizzat kendileri çalışarak burada sistematik bir çalışmayla gerçekleştiriyorlar. Yani Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bir yönüyle kişinin zatında saklı olan maharetleri açığa çıkartmaya yönelik pedagojik bir program."

Öztürk, uluslararası eğitim programlarına ilişkin, "Hazırlık sınıfından sonra Cambridge Üniversitesinin lise diploma sertifikasını veren 10, 11 ve 12'nci sınıflarda da Uluslararası Bakalorya Programı'nı uygulayan bir okuluz. Bu programın öğrencilerin karakterlerine, kabiliyetlerine katkısı olduğunu pekala söylememiz mümkün. Bugün YKS'nin neticesinde dil derecelerimiz de var. Öğrencilerimiz bu programdan geçtikten sonra üst düzey bir dil becerisine sahip oluyorlar. Aynı zamanda analiz, sentez gibi kabiliyetleri muhakeme çıktısı düzeyinde eğitimin en üst amaçlarına ulaşmış oluyoruz. Bitirme tezi yazıyorlar. Her dersle ilgili makaleler yazıyorlar. Bunun dışında okulumuzun yurt dışında eğitim faaliyetleri gerçekleştiren bir okul olduğunu söylememiz de mümkün." şeklinde konuştu.

- Sözel yedincisi Yüksel'in hedefi Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü

YKS'de sözel alanda yedinci olan Muharrem Yüksel, sözel derecesinin yanı sıra eşit ağırlıkta da ilk 200'e girmeyi başardığını aktararak, "Bu açıkçası beklediğim bir sonuçtu. Yıl boyu çalışmamın karşılığını aldım." dedi.

Sabah uyurken arkadaşının telefonunu çaldırmasıyla uyandığını dile getiren Yüksel, "İlk başta bir siteye giremem diye düşünüyordum fakat direkt girince baktım sonucuma. Zaten beklediğim gibiydi. Arkadaşlarımla konuştum. Onların da çok güzel geçmiş. O yüzden gayet mutlu bir şekilde kahvaltımı yaptım. Bundan övünç duyuyorum. Çok mutluyum. Diyebilecek başka bir şey yok. Boğaziçi'nde iktisat okumayı düşünüyorum. İlk hedefim o." ifadelerini kullandı.

Yüksel, üniversite sınavına hazırlık temposunu şöyle anlattı:

"Lisenin başından beri bütün derslere eksiksiz katılmaya çalışan biriyim. Fakat okuldan sonra hiçbir çalışma yapmıyorum. Yani tüm çalışmamı okulda geçiren biriydim, lakin tabii 12'nci sınıfa kadar. Son sınıfta ekstra çalışmalara başladım. Özellikle sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar yani 12 saatlik bir periyotla bir sene boyunca durmadan çalıştım kütüphanemizde. Eve de gitmedim, evi sanki bir otelmiş gibi kullandım, yalnızca uyudum, kalktım geldim. Kütüphanede çalışmaya devam ettim. Tabii ki çok yorucu, zorlu oldu. Kim zamanı bırakasım geldi ama bırakmadım. Sonucu da aldım."