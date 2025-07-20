YKS'de Ağrı'dan Türkiye Birincisi Çıktı: Onur Tursun

Ağrılı Onur Tursun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu ve hem şehrinin hem de ailesinin gurur kaynağı haline geldi. Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nden mezun olan Onur Tursun, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-YKS'nin AYT sayısal alanında 80 sorunun tamamını doğru yanıtladı. Ayrıca Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 113 doğru ve 7 yanlış yaparak YKS'de 134. oldu ve Ağrı'da büyük bir başarıya imza attı.

Başarıya Giden Yol

Onur Tursun, emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Sınava hazırlık sürecinde beklentisinin bu kadar yüksek olmadığını, ancak çalıştıkça hedeflerinin büyüdüğünü ve zamanla başaracağına inandığını ifade etti. 12. sınıfa başlamadan önce yaz tatilinde TYT'yi bitirdiğini, okul açıldıktan sonra ise AYT ile TYT'yi birlikte götürdüğünü söyledi. Yoğun ders çalışarak denemelere girdiğini ve netlerini artırarak bu seviyeye ulaştığını aktardı.

Destek ve Motivasyon

Tursun, başarısında annesinin, babasının, ailesinin ve öğretmenlerinin büyük pay sahibi olduğunu dile getirdi. Sosyal medya kullanmadığını, sınavdan sonra telefon aldığını ve genellikle bilgisayardan ders çalıştığını belirtti. Bazen 12 saate kadar ders çalıştığını, yorgun olduğu günlerde ise 3-4 saat çalıştığını, ortalama ise 9 saat ders çalıştığını ifade etti.

Hedefler ve Sonuçlar

Sonuçları görünce çok mutlu olduğunu, yaklaşık bir yıl boyunca yoğun şekilde ders çalıştığını belirten Tursun, sosyal aktivitelerden vazgeçtiklerini ve başarının kendisini ciddi anlamda mutlu ettiğini söyledi. "Çalışmaya başladığımdan beri hedefim tıp fakültesini kazanmaktı. İnşallah tercih olarak tıp da yazacağım." dedi.

Düzenli Çalışmanın Önemi

Tursun, düzenli çalışmanın başarıyı getirdiğini vurgulayarak, bu sürecin temel prensibinin düzenli çalışmak olduğunu belirtti. Sınavın bir süreç olduğunu ve bazıları için bir yıl veya daha fazla sürdüğünü söyledi. Sonuçlar açıklandıktan sonra birçok tebrik mesajı aldığını ve bunun kendisini fazlasıyla mutlu ettiğini ifade etti.

Aile Desteği

Abla Ayşe Tursun, kardeşiyle gurur duyduklarını belirterek, Onur'un sene boyunca çok düzenli ders çalıştığını ve başarısının arkasındaki en büyük payın ara vermeden düzenli çalışması olduğunu söyledi. Eğitim hayatı boyunca hep yüksek notlar aldığını, 12. sınıfta eksiklerini bulup ona göre çalıştığını ve sürekli eksikliklerinin üzerinden geçtiğini anlattı. Ailece çok mutlu olduklarını dile getirdi.



