Jandarma sıhhiye personeline gerçek koşulları aratmayan eğitim veriliyor

Türk savunma sanayisi, eğitim teknolojilerine yönelik yenilikçi bir projeye daha imza attı.

HAVELSAN'ın ana yükleniciliğinde kurulan Jandarma Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nin, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde askeri personelin eğitimi için kullanılmasına başlandı.

Askeri sıhhiye personelini harekat ortamlarına en gerçekçi şekilde hazırlamayı hedefleyen merkez, çatışma bölgelerinde karşılaşılabilecek görsel ve işitsel unsurların ötesine geçerek, kokudan iklim koşullarına kadar pek çok detayı simüle edebiliyor.

Merkez, güvenlik güçlerini, sanal ortamda farklı senaryoların içine sokarken, duyusal deneyimi de en üst düzeye çıkarıyor.

Merkezde kullanılan ileri teknoloji sayesinde, operasyon bölgelerine özgü barut, yanık kokusu, farklı arazi kokuları gibi unsurlar ortama yayılabiliyor. Aynı zamanda, ani sıcaklık düşüş ve yükselişleri, dondurucu soğuk gibi iklimsel zorluklar da simülasyonun bir parçası olarak öne çıkıyor, böylece personelin fiziksel ve psikolojik dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor. Merkezdeki bu faaliyetlerde yerli alt yüklenicilerin geliştirdiği taktik medikal ürünler ve simülatörlerden yararlanılıyor.

- Teorik ve uygulamalı eğitim, teknolojik sahada sürüyor

Jandarma Sağlık Astsubay Kıdemli Üstçavuş Melih Zıhlı, hizmet binasının inşası ve simülasyon sistemlerinin kurulumu sonrasında, Kasım 2023'ten itibaren eğitim merkezinde faaliyetlere başladıklarını söyledi.

Merkezde verdikleri eğitime değinen Zıhlı, "Eğitim sayesinde komando timindeki sıhhiyecimiz, güvenli tahliye şartları gerçekleşinceye kadar, operasyon sahasında yaralanan silah arkadaşının hayatta kalmasını sağlayacak acil tıbbi müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmekte, bu işlemleri olumsuz hava ve arazi koşullarında, çatışma stresi altında yapabilecek şekilde tecrübe kazanmaktadır." dedi.

Eğitimin iki aşamadan oluştuğunu dile getiren Zıhlı, birinci aşamada Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığına bağlı 18 farklı hastanede verilen haftalık teorik ve uygulamalı acil tıbbi müdahale eğitiminin verildiğini, ikinci aşamada ise simülasyon eğitim merkezinde muharebe ve operasyon ortamlarının canlandırıldığı bir eğitim programının uygulandığını bildirdi.

Zıhlı, kursiyerlerin eğitimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için uygulamalı derslerin en az yüzde 95'ine katılmaları ve sınavlardan 100 puan üzerinden en az 85 almaları gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitimleri başarıyla tamamlayan personelimizin 4 yıl geçerlilik süresi olan belgelerini Sağlık Bakanlığı ile düzenliyoruz. Bu sürenin bitiminde de muharip sıhhiye personelimizi, temel eğitimin yaklaşık beşte biri süre ile tazeleme eğitimine tabi tutarak yetki sürelerini her seferinde uzatabiliyoruz. Eğitimler sayesinde personelimiz, muharebe alanındaki çoklu yaralanmalarda, müdahale önceliğini belirleyebiliyor ve uygun taşıma tekniklerini ve temel ilk yardım müdahalelerini aktif bir şekilde uygulayabiliyor."

- Acil tıbbi durumlar yaralı simülatörleriyle canlandırılıyor

Eğitim merkezinin yerleşim alanı ve öğrenci kapasitesi hakkında da bilgi veren Zıhlı, muharebe alanı ile hastane ortamı arasındaki şartlar farklılık gösterdiği için verilen eğitimlerde kullanılan materyal ve senaryoların buna göre hazırlandığını söyledi.

Zıhlı, simülasyon alanlarındaki eğitimlerde, yaralı simülatörleri, maket ve mankenler ile ses, sis, koku ve görsel efektler kullanarak muharebe ve operasyon ortamlarını yaz, kış, gece ve gündüz şartlarıyla gerçeğine yakın şekilde canlandırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kapalı simülasyon alanımızı eksi 10 dereceye kadar soğutabiliyoruz. Eğitimlerde kullandığımız yüksek teknoloji içeren girişimsel ve interaktif yaralı simülatörleriyle travma, kanama, hava yolu tıkanıklığı, göğüs yaralanmaları gibi acil tıbbi durum senaryolarını icra edebiliyoruz. Öğretmenlerimiz, eğitici tabletleri üzerinden, kursiyerlerin yaptıkları müdahalelerin başarılı ya da başarısız olduğuna dair geri bildirimleri de alabiliyorlar. Simülasyon alanlarımızda, ateşli silah yaralanmaları, el yapımı patlayıcı ve mayın yaralanmaları gibi durumları bile simüle edebiliyoruz. Açık simülasyon alanımızda ise helikopter maketi, zırhlı araç ve hareketli platform üzerinde bulunan ambulansımızı kullanarak yaralı tahliyesi senaryolarını canlandırabilmekteyiz. Eğitimlerde, operasyon sahasında yaralanan personelin, ateş altından güvenli bölgeye çekilmesi, hayatta kalmasını sağlayacak ilk müdahalelerin yapılması ve uygun nakil vasıtasıyla güvenle tahliye edilmesine yönelik uygulamalı eğitimleri kursiyerlerimize veriyoruz."

- Merkez yerli teknolojilerle donatıldı

Merkezin Jandarma Genel Komutanlığının bütçesiyle Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinatörlüğünde, HAVELSAN'ın da yüklenici rolünü üstlendiği başarılı bir proje olarak, yaklaşık üç yıllık sürecin sonunda tamamlandığını anlatan Zıhlı, proje sürecinde ana ve alt yüklenici firmalarca yabancı menşeli ürünlerin yanı sıra yerli eğitim simülatörleri ve simülasyon sistemlerinin de geliştirildiğini söyledi.

Zıhlı, teknik imkan ve kapasiteyle verilen eğitimler sayesinde Jandarma Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi'nin, hem Türkiye'de hem de bölgede alanında örnek gösterilen bir eğitim merkezi olacağını vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanı hayatta tutma odaklı eğitim veriyoruz ve inanıyoruz ki kursiyerlerimiz de bu bilinçle görevlerini yerine getirecektir. Acil tıbbi müdahale yapabilecek bir sıhhiyecinin timde görev yapıyor olması, tim personelinin güven ve cesaretini artıracak, görevlerin başarıya ulaşmasına katkı sağlayacaktır."

- "İnsan hayatına dokunan bir vazifeyi yerine getirmenin gurunu yaşıyorum"

Jandarma Uzman Çavuş Ömer Sondoğan da muharip sıhhiye personelinin gerçekleştirdikleri görevlere ilişkin bilgi vererek, eğitim ve araştırma hastanelerinde aldıkları üç aylık temel eğitim sonrasında Jandarma Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi'nde, bilgisayar destekli dershanelerde de eğitim aldıklarını dile getirdi.

Sondoğan, beceri uygulama dershanelerinde ise hastanedeki eğitimlerde öğrendikleri acil tıbbi müdahale becerilerini geliştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra kazandığımız bu becerileri kapalı ve açık simülasyon alanlarında icra edilen ateş altında taktik emniyetli alanda, tahliye aşamasında acil tıbbi müdahale senaryolarında uyguluyoruz. Muharebe ve operasyon ortamlarının gerçeğe yakın bir şekilde canlandırıldığı mekanlarda aldığımız bu eğitim sayesinde çatışma stresi altında yaralı silah arkadaşımıza ne şekilde acil tıbbi müdahale yapabileceğimizi öğreniyoruz. Muharebe ve operasyon ortamında yaralanan silah arkadaşıma acil tıbbi müdahale edebilecek yetenekleri kazandıran bir eğitimi almış olmanın verdiği güvenle insan hayatına dokunan bir vazifeyi yerine getirecek olmanın mutluluk, gurur ve heyecanını her daim yaşamaktayım."