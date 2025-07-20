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Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu

16 yıllık öğretmen Berhan Karamanlı'nın öncülüğünde köyde yapılan havuz, çocuklara unutulmaz bir yaz eğlencesi sundu. Hem mutluluk hem de yaratıcılık dolu bu hikaye, köy yaşamına renk kattı. Çocuklar ilk kez havuzla tanışırken, telefon bağımlılığından da uzaklaştılar.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 11:36, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 11:39
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Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu

Erzurum'da bir çocuğun kendisine havuz yapmaya çalışmasından ilham alan 16 yıllık öğretmen Berhan Karamanlı, çocukların yardımıyla köyde oluşturduğu yüzme havuzunu tatil eğlencesine dönüştürdü. Palandöken ilçesinde bulunan Polis Amca İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Karamanlı, doğduğu Şehitler Mahallesi'nde bir çocuğun kendi imkanlarıyla havuz yapmaya çalıştığını gördü. Ardından, evinin önüne mahalledeki çocukların yardımlarıyla büyük bir havuz yaptı. Atlama tahtası da bulunan havuz, sıcak havalarda çocukların en büyük eğlencesi oldu.

Havuzun Oluşum Süreci

Öğretmen Berhan Karamanlı, çocukların mutlu olmasından büyük keyif aldığını belirtti. Karamanlı, "Çocukların mutlu olması için sürekli etkinlikler yapıyoruz. Amacımız onlar için çalışmak. Havuz fikri de çocuklarımızdan bir tanesinin burada kendisi için amatörce bir havuz yapmaya çalışırken çıktı. Daha önce kendi çocuklarımız için küçük bir havuz yapmaya çalıştık. Baktık komşularımızın çocukları da var. Biraz daha büyüttük. Baktık pikniğe gelenlerin çocukları var. Nihayetinde bu kadar büyük bir havuzu yaparak sonuca ulaşmış olduk." dedi.

Çocukların Teknolojiden Uzaklaşması

Karamanlı, havuzla birlikte çocukları telefon gibi sanal bağımlılıklardan da uzaklaştırdıklarını ifade etti. "Şu anda çocukların hiçbirisi evde telefonla meşgul olmuyorlar. Tam tersine, ne zaman havuza gidebiliriz, keşke hava ısınsa, sürekli havuzda olsak gibi etkinlikler peşindeler. Burada kendi kendilerine yaratıcı oyunlar bulmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Çocukların Hayallerine Destek

Karamanlı, birçok çocuğun hayatında ilk defa havuzla tanıştığını dile getirerek şunları söyledi: "Keşke onların yaşında olup da bu şekilde eğlenmek bize de nasip olsaydı. Yaşamadığımız mutluluğu onlara yaşatmak için uğraşıyoruz. Burayı yapmaya başlarken 'senin başka işin yok mu? Niye boş işlerle uğraşıyorsun' diyorlardı. Bittiği zaman da 'Helal olsun sana hocam' dediler. Çocuklara her zaman hayalleriniz kadar uçun, hayal kurmadığınız hiçbir şeyi gerçekleştirme şansınız yok diyorum. Bu havuzu çocuklarımızla yaptık. Onların her bir taşta emeği var. Çünkü ben çocuklarla yaşamayı, onlara hayatı yaşatmayı çok seviyorum."

Hijyen ve Temizlik

Karamanlı, ayrıca havuzu şebeke suyundan doldurduklarını ve hijyenine çok dikkat ederek sürekli temizlik yaptıklarını sözlerine ekledi.


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