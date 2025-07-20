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Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz tatilinde masa, sandalye ve dolap üreterek kamu kurumlarına destek oluyor. Hem meslek öğreniyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 12:18, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 12:47
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Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!

Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda hazırladıkları masa, sandalye, kitaplık, pano ve dolaplarla kentteki kamu kurumları ile okulların mobilya ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü'nde eğitim gören 90 öğrenci, okul saatleri dışında ve yaz aylarında da üretime devam etmektedir. Yetenekli öğrencilerin ellerinden çıkan ürünler, talep üzerine kamu kurumları ve okullarda kullanılmakta, böylece hem öğrenciler gelir elde etmekte hem de kamu kurumlarında tasarruf sağlanmaktadır.

Atölyede teknisyen ve 5 uzman öğretmen eşliğinde meslek öğrenen öğrenciler, ürettikleri ürünlerle hem para kazanmakta hem de kamuda tasarruf yapılmasına katkı sunmaktadır. Bir yılda 30 okul ve kamu kurumunun mobilya ihtiyacı karşılanmıştır.

Üretim Süreci ve Katkılar

  • Öğrenciler, mevcut ve yeni açılan okulların donatım malzemelerini üretmektedir.
  • Müdür ve müdür yardımcılarının kullandığı masalar, panolar, toplantı masaları ve sandalyeler öğrenciler tarafından yapılmaktadır.
  • Yaz tatili boyunca da üretim devam etmektedir.
  • Öğrenciler, kazandıkları parayla ailelerine destek olmaktadır.
  • Son sınıfa gelen öğrenciler ustalaşmakta ve mezun olduklarında iş yeri açabilecek seviyeye gelmektedir.

Öğrencilerin Görüşleri

11. sınıf öğrencisi Sedam Sönmez, "Burada eğitimin yanında iş öğrendik. Hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz. Ailemize katkı sağlıyoruz. Okullar şu an tatil ama çalışmaya devam ediyoruz. Tatili meslek öğrenerek geçirmek istedik. Burada olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.


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