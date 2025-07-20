Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın kira sertifikası ihraç edecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 1820 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,68 dönemsel kira oranlı Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihraç edilecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net