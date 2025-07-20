Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında

Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminde önemli bir yapısal değişikliğe gitti. 14 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Açıköğretim Sistemine bağlı İktisat ve İşletme Fakülteleri, "Açıköğretim Fakültesi" çatısı altında birleştirildi. Bu değişiklik, Açıköğretim Programlarının sürdürülebilirliğini ve kapsamını artıracak. Yapılan düzenleme, sadece idari yapıyı etkilemekte olup, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yürütülen tüm programların eğitim faaliyetleri devam edecek ve kazanılmış haklar tamamen korunacak.

Yapısal Değişikliğin Detayları

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi birimiyle ilgili programlara kayıt yaptıracak ve diplomalarını bu fakülte adı altında alacaklar.

Mevcut öğrenciler ise kayıt oldukları fakültenin adını taşıyan diplomalarla mezun olacaklar.

Eğitim içeriklerinde veya programların yapısında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Yeni Sistemin Akademik Yapıya Etkisi

Yeni sistemle birlikte akademik yapı sadeleşecek ve yönetim süreçlerinin daha verimli hale gelmesi hedeflenmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yapılan bu birleşimin, akademik yapıyı sadeleştirmesi ve öğrencilere daha bütüncül bir eğitim deneyimi sunması amaçlanmaktadır. Ayrıca, üniversitenin kalite odaklılığını sürdürmesi, kaynakları daha etkin kullanması ve merkezileşmiş bir yapı içerisinde güçlü destek sağlaması beklenmektedir. Bu dönüşüm, üniversitenin bütçesiyle de uyumlu bir şekilde planlanmıştır.



