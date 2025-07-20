Bakan Göktaş, şehit ailelerine 'Terörsüz Türkiye'yi anlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş, Bitlis ve Elazığ'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, bölgede yarım asırdır devam eden kan ve gözyaşının artık dineceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu sürecin mimarı, hiç şüphesiz aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizler, şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onlarla bu yolda yürümek ve bu süreci beraber inşa etmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri ve gaziler, Türkiye'nin 41 yıllık terör belasından kurtulmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.Bakan Göktaş, ayrıca bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle de bir araya gelerek 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair bilgiler verdi.