Eşi ve çocuklarını katleden itfaiye eri cezaevinde ölü bulundu

Olay, 18 Mart 2025 Salı günü Yeşil Mahalle 372 Sokak Hilal Apartmanı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangın sonucu itfaiye eri Turgay Gezgin'in çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) ile eşi Fatma Gezgin (34) yoğun dumana maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Evin yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti. Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini de tespit etti.

Olayın ardından nişanlanmış

Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Cezaevinde ölü bulundu

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından ölü bulundu. Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.