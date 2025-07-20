Farklı adreslere gönderilen televizyonları teslim etmeyen 3 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-14 Temmuz'da meydana gelen nakliye dolandırıcılığına yönelik şikayet üzerine çalışma başlattı.

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