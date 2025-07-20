Farklı adreslere gönderilen televizyonları teslim etmeyen 3 zanlı tutuklandı
Hatay'da farklı adreslere gönderilen televizyonları teslim etmeyip dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 14:33, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 14:45
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-14 Temmuz'da meydana gelen nakliye dolandırıcılığına yönelik şikayet üzerine çalışma başlattı.
Farklı adreslere gönderilen 492 televizyonu alıcıya teslim etmedikleri öne sürülen N.Y, A.E, B.Ç, C.Ç. ve H.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ekipler, televizyonlardan 400'ünü bulup sahibine teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A, A.E. ve C.Ç. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.