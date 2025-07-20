Ünlü sanatçının menajeri CHP'li belediyeleri Özel'e şikayet etti

MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
YKS Cevap Kağıtları ve Aday Yanıtları Erişime Açıldı
YKS Cevap Kağıtları ve Aday Yanıtları Erişime Açıldı
Ana sayfaHaberler Magazin

Ünlü sanatçının menajeri CHP'li belediyeleri Özel'e şikayet etti

Denizli'de CHP'li Büyükşehir ve Serinhisar belediyeleri tarafından mağdur edildiklerini iddia eden ünlü sanatçı Gülden Arslan'ın menajeri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Şu an 2 tane CHP'li belediyeniz, tehditler savuran organizatörü bizim başımıza bela etmişken, siz ne yapmayı düşünüyorsunuz" sözleriyle seslendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 15:11, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 15:11
Yazdır
Ünlü sanatçının menajeri CHP'li belediyeleri Özel'e şikayet etti

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi tarafından organize edilen 27. Yatağan Bıçakçılık Festivali ve Kefe Yaylası Şenlikleri, tıpkı geçtiğimiz aylarda iptal edilen Rus Kızılordu Korosu konseri gibi sanatçılarla yaşanan yeni bir krize sahne oldu. Konsere saatler kala etkili olan yağış sebebiyle Gülden Arslan'ın konseri iptal edildi. Günübirlik program için Denizli'ye gelen sanatçı ve ekibi, iptalin ardından organizatör tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü. Sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen ücretlerini alamadıklarını, oteldeki masrafları dahi kendileri ödemek zorunda kaldıklarını anlatan ekip, kendilerini mağdur eden CHP'li iki belediyeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şikayet etti.

"Denizli'den kovulduk"

Çok büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden sanatçı Gülden Arslan'ın koordinatörü İzzet Başlak, gece yarısı olmasına rağmen otelden çıkamadıklarını ifade ederek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin organizasyonu O.T.Ü.'ye verilmiş. Biz Gülden hanımın 18 Temmuz'da Kefe Yaylası'ndaki festivalde sahne alması için Denizli'ye geldik. Gülden Hanım ve bütün ekibimizle birlikte halen oteldeyiz. Sabah 06.35 uçağıyla Denizli'ye gelip otele giriş yaptık, şuan saat gece 01.00'e geliyor ve biz halen oteldeyiz. Organizasyon firması, alanda yağmura karşı hiçbir önlem almamış. Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç ve belediye başkanının yanındayken sahnede mikrofonla konuşmaya başlayan O.T.Ü., bize tehditler savurmaya başladı. 'Ben size 5 kuruş vermem, sahneye çıkmayan sanatçının zararını ve hiçbir şeyini karışlamam. Ne haliniz varsa görün' demeye başladı. Ondan sonra işi daha da ileriye götürerek, 'Siz neredesiniz. Kaldığınız otele geliyorum. Gelince size şöyle böyle yapacağım' diye tehditler savurmaya başladı" dedi.

"Kendileri ödemeyecekse yiyecek içecek vermeyin"

Sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen ücretlerini alamadıklarını hatta oteldeki masraflarını dahi ödemek zorunda bırakıldıklarını öne süren Başlak, "Biz buraya kadar geldik, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Üstüne tehdit ediliyoruz, Denizli'den kovulmaya çalışılıyoruz. 'Bir şekilde buradan gitsinler de, ne şekilde giderlerse gitsinler' şeklinde bir muameleyle karşı karşıyayız. Az önce Gülden Hanımın karnı açıktı ve bir tane çorba istedi. Çalışanlardan, 'Organizatör bize telefon etti, onların yediği içtiği hiçbir şeyi ödemiyorum. Kendileri ödüyorsa verin, onun haricinde yiyecek içecek bir şey vermeyin' şeklinde cevap aldık. Şuan bizi otelden havaalanına götürmesi için tahsis edilmiş aracı dahi iptal etmeye çalışıyorlar. Geldiğimiz nokta bu" şeklinde konuştu.

CHP'li belediyeleri Genel Başkan Özel'e şikayet etti

"Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi sorunu çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar ama aslında bir şekilde işin içerisinden sıyrılmaya bakıyorlar" diyen Başlak, CHP Genel Başkanı Özel'e şu sözlerle seslendi:

"Bu iki belediye de CHP'li belediye oldukları için ben buradan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyorum. Sayın Özel, şu an 2 tane CHP'li belediyeniz, bir organizatörle anlaşmış durumda. Bizi aslında buraya getirip misafir olarak ağırlamaları gerekirken, şu anda bizi aklınızın alamayacağı kadar mağdur etmiş ve üzerine tehditler savuran bir organizatöre karşı yalnız bırakmış durumdalar. Şu ana kadar ne Denizli Büyükşehir Belediyesinden ne Serinhisar Belediyesinden ne de organizasyondan hiçbir kimse gelip 'siz sabahtan beri buradasınız, bir ihtiyacınız var mı' diyerek sormadı. Saatlerdir buradayız ve bir şekilde zorlamayla tehditlerle buradan gönderilmeye çalışılıyoruz. Sayın Özel, iki tane CHP'li belediye, bu organizatörü bizim başımıza bela etmişken siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eğer bir şey yapacak iseniz, derhal yapmanızı rica ederim."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber