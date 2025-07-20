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MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!

YKS tercihlerinde öğrencilerin ve velilerin bilinçli kararlar alabilmesi için MEB tarafından hazırlanan Veli Kılavuzu yayımlandı. Akademik kadrodan sosyal imkanlara, burslardan iş bulma oranlarına kadar tüm kriterler detaylıca ele alınıyor. Ayrıca Türkiye genelinde kurulan 19 bin 566 Üniversite Tercih Danışmanlığı Birimi ile öğrenci ve velilere bireysel destek sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 15:30, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 15:43
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MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih sürecinde velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı. Bu kılavuz, tüm öğrenci ve velilerin erişimine açık olup, tercih sürecinin daha sağlıklı ve bilinçli yürütülmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Kılavuzda, tercih sürecinin işleyişi, dikkat edilmesi gereken hususlar, üniversite ve bölüm seçimi yapılırken takip edilmesi gereken süreçler, sıkça sorulan sorular ve öğrencilere nasıl destek olunabileceği konularında kapsamlı bilgiler yer alıyor. Kılavuza, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kılavuzda, üniversite tercih sürecinin yalnızca sınav sonucu temelli bir sıralama işlemi olmadığı, öğrencinin yaşam beklentileri, ilgi alanları ve yeteneklerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor. Velilere, çocuklarının hayallerine kulak vermeleri, onları başka öğrencilerle kıyaslamamaları, sürece anlayışlı ve destekleyici bir tutumla katılmaları öneriliyor.

Üniversite ve Bölüm Seçiminde Önemli Kriterler

  • Akademik kadro
  • Sosyal imkanlar
  • Burs olanakları
  • İş bulma oranları
  • Yurt, ulaşım ve barınma olanakları

Üniversite ve bölüm seçerken bu kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca tercih edilecek üniversitelerin yurt, ulaşım ve barınma gibi olanaklarının araştırılmasının önemi de vurgulanıyor.

19 bin 566 "Üniversite Tercih Danışmanlığı Birimi" Kuruldu

MEB, tercih döneminde öğrenci ve velilere destek vermek amacıyla Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde 19 bin 566 "Üniversite Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu. Bu birimler; Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), Mesleki Eğitim Merkezleri ve resmi okul/kurumlarda görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla hizmet verecek şekilde planlandı.

Tercih Danışmanlığı birimlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, öğrencilerin kendilerini tanımaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedef belirlemeleri ve bilinçli tercihler yapmaları amacıyla öğrencilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirecek. Veliler de bu süreçte bilgilendirme toplantıları ve bireysel danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Bakanlık, tercih danışmanlığı hizmetleriyle öğrencilerin akademik başarıları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun olan yükseköğretim programlarına yönlendirilmelerini hedefliyor.


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