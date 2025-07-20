Duran: Kıbrıs davası geleceğe dair vizyonun adıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs davasının yalnızca geçmişin bir meselesi olmadığını, aynı zamanda geleceğe dair bir vizyonun adı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını bugün de aynı şekilde sürdürdüğünü belirtti. Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarihi olayın önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü

Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51 yıl önce hayata geçirilen tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kıbrıs davası, yalnızca geçmişin bir meselesi değil aynı zamanda geleceğe dair bir vizyonun adıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını bugün de aynı şekilde sürdürmektedir."

"Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Siyasi Eşitliği ve Egemenliği

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerini hatırlattı: "Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir." Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi eşitliğini ve egemenliğini teminat altına alma iradesinden asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine omuz veren aziz şehitler rahmetle, kahraman gaziler ise minnetle anıldı.