492 televizyonu müşterilere teslim etmeyip, çalan 3 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli nakliyecileri tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, çalınan televizyonların büyük bir kısmı ele geçirilerek mağazaya teslim edildi.

Hatay'da bir beyaz eşya mağazasından alınan yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 492 televizyon , müşterilere teslim edilmeyip çalındı.

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