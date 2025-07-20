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492 televizyonu müşterilere teslim etmeyip, çalan 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'da yaşanan akılalmaz hırsızlık olayı.. 25 milyon liralık televizyon vurgununda 5 nakliyeci gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen şüphelilerden ele geçirilen 400 televizyon mağazaya teslim edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 15:40, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 16:23
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492 televizyonu müşterilere teslim etmeyip, çalan 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'da bir beyaz eşya mağazasından alınan yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 492 televizyon, müşterilere teslim edilmeyip çalındı.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli nakliyecileri tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, çalınan televizyonların büyük bir kısmı ele geçirilerek mağazaya teslim edildi.

Olayla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

Olayın Detayları

  • 492 televizyon mağazadan teslim alındı ancak müşterilere ulaştırılmadı.
  • Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek 5 şüphelinin kimliğini belirledi.
  • Şüpheliler Antakya ve İskenderun ilçelerinde yakalandı.
  • Adreslerde yapılan aramalarda 400 televizyon ele geçirildi.

Soruşturma ve Sonuçlar

  • Şüphelilerden N.Y., A.E. ve C.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
  • B.Ç. ve H.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
  • Ele geçirilen televizyonlar mağazaya teslim edildi.


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