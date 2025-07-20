12 ton karpuz 20 dakikada tükendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mağaza, müşterilerine ücretsiz karpuz dağıtarak büyük ilgi topladı. İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde bulunan mağaza yetkilileri, toplamda 12 ton karpuzu ücretsiz olarak vatandaşlara sundu.

Bu etkinlik, kısa sürede büyük bir kalabalığın mağaza önünde toplanmasına neden oldu.

Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Mağaza, müşterilerine 12 ton ücretsiz karpuz dağıttı.

dağıttı. Karpuzlar, bir kamyon kasasında getirildi ve mağaza önünde dağıtıldı.

Ücretsiz karpuz dağıtımını duyan vatandaşlar, mağazanın önüne akın etti.

Karpuzlar sadece 20 dakika içinde tamamen tükendi.

Yoğun İlgi ve Kısa Sürede Tükenme

Etkinlik sırasında oluşan yoğunluk, kısa sürede tüm karpuzların tükenmesine yol açtı.