12 ton karpuz 20 dakikada tükendi
Bursa İnegöl'de bir mağaza, müşterilerine tam 12 ton ücretsiz karpuz dağıttı. Karpuzlar sadece 20 dakikada tükendi!
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 15:43, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 15:45
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mağaza, müşterilerine ücretsiz karpuz dağıtarak büyük ilgi topladı. İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde bulunan mağaza yetkilileri, toplamda 12 ton karpuzu ücretsiz olarak vatandaşlara sundu.
Bu etkinlik, kısa sürede büyük bir kalabalığın mağaza önünde toplanmasına neden oldu.
Ücretsiz Karpuz Dağıtımı
- Mağaza, müşterilerine 12 ton ücretsiz karpuz dağıttı.
- Karpuzlar, bir kamyon kasasında getirildi ve mağaza önünde dağıtıldı.
- Ücretsiz karpuz dağıtımını duyan vatandaşlar, mağazanın önüne akın etti.
- Karpuzlar sadece 20 dakika içinde tamamen tükendi.
Yoğun İlgi ve Kısa Sürede Tükenme
Etkinlik sırasında oluşan yoğunluk, kısa sürede tüm karpuzların tükenmesine yol açtı.