'Mourinho ısrar ediyor' diyerek duyurdular! İşte Çalhanoğlu teklifinin ayrıntıları
Mourinho'nun isteğiyle Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'na 3 yıllık anlaşma ve 6 milyon euro maaş önerdi. Galatasaray ise transferde geri planda kaldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 16:05, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 16:06
Fenerbahçe, Archie Brown ve Jhon Duran gibi önemli isimlere imza attırdıktan sonra, şimdi de Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu. İtalyan basını, "Mourinho bu transfer için ısrar ediyor" diyerek, Fenerbahçe'nin Çalhanoğlu teklifinin ayrıntılarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a transfer çalımı atmak amacıyla Çalhanoğlu'nun bonservisi için 20 milyon euroluk bir teklif sundu.
Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu Teklifi
- 20 milyon euro bonservis bedeli
- Sezonluk 6 milyon euro ve bonusların yer aldığı 3 yıllık anlaşma
- Mourinho'nun, Çalhanoğlu'na kaptanlık ve 10 numaralı formayı vereceği bilgisi
Galatasaray'ın Transfer Girişimi
Son şampiyon Galatasaray da Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter'e teklifte bulundu. Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray ile ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Galatasaray ile görüştük ancak anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük. Denediler ancak daha öteye gitmedi."