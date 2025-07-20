'Mourinho ısrar ediyor' diyerek duyurdular! İşte Çalhanoğlu teklifinin ayrıntıları

Fenerbahçe, Archie Brown ve Jhon Duran gibi önemli isimlere imza attırdıktan sonra, şimdi de Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu. İtalyan basını, "Mourinho bu transfer için ısrar ediyor" diyerek, Fenerbahçe'nin Çalhanoğlu teklifinin ayrıntılarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a transfer çalımı atmak amacıyla Çalhanoğlu'nun bonservisi için 20 milyon euroluk bir teklif sundu.

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu Teklifi

20 milyon euro bonservis bedeli

bonservis bedeli Sezonluk 6 milyon euro ve bonusların yer aldığı 3 yıllık anlaşma

ve bonusların yer aldığı Mourinho'nun, Çalhanoğlu'na kaptanlık ve 10 numaralı formayı vereceği bilgisi

Galatasaray'ın Transfer Girişimi

Son şampiyon Galatasaray da Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter'e teklifte bulundu. Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray ile ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Galatasaray ile görüştük ancak anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük. Denediler ancak daha öteye gitmedi."