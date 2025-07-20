Gaziantep'te TIR ile tanker çarpıştı: 2 ölü

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, Ebubekir Demir (45) yönetimindeki karpuz yüklü kamyon ile Adem Bozkurt (25) idaresindeki boş yakıt tankeri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ne yazık ki, her iki sürücü de olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

hızla olay yerine ulaştı. Hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Önemli Bilgiler

Kazada iki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, TAG Otoyolu Nurdağı mevkisinde gerçekleşti.

Kazaya karpuz yüklü kamyon ile boş yakıt tankeri karıştı.



