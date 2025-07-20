İnternette sahte eskort ilanı vurgunu! 12 milyonluk operasyon

Denizli merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 4 Temmuz'da gözaltına alınan 9 şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, örgüt yöneticileri ve üyelerini belirledikten sonra teknik ve fiziki takip sonucunda Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye illerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonun Detayları

Devam eden operasyon kapsamında 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u cezaevine gönderildi , 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

, uygulandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 26'ya ulaştı.

Önceki Operasyonlar

4 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 5'i kadın 22 şüpheli yakalanmıştı.

yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Dolandırıcılık Yöntemi ve Zarar

Zanlıların, site üzerinden dolandırdıkları vatandaşları arayarak kendilerini "avukat" olarak tanıttıkları ve eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup para aldıkları tespit edildi.

olarak tanıttıkları ve eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup para aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı belirlendi.



