Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü

Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da derinleşiyor. İsrail'in insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle bölgede ciddi bir felaket yaşanıyor. Son 24 saat içinde 18 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'de Açlık Nedeniyle Yaşanan Kayıplar

Son 24 saatte 18 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

açlıktan hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023 'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi.

'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı yükseldi. Bu ölümlerin 76'sı çocuk.

Açıklamalardan Öne Çıkanlar

Açlıktan ölümler, "sessiz katliam" olarak nitelendirildi.

olarak nitelendirildi. Gazze'ye gıda ve ilaç girişi için sınır kapılarının derhal açılması talep edildi.

Her yaştan çok sayıda Filistinlinin, açlık nedeniyle aşırı yorgunluk ve bitkinlik haliyle hastanelere başvurduğu bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, "açlık öldürüyor" başlığıyla yaptığı açıklamada, bölgedeki insani durumun aciliyetine dikkat çekti. Yardım girişlerinin engellenmesi, özellikle çocuklar başta olmak üzere savunmasız grupları ciddi şekilde etkiliyor. Sınır kapılarının açılması ve insani yardımların ulaştırılması, bölgedeki felaketin önlenmesi için hayati önem taşıyor.



