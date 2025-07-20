Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gazze'de açlık felaketi büyüyor! Son 24 saatte 18 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 86'ya ulaştı. Sınır kapılarının açılması çağrısı yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 16:52, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 16:56
Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da derinleşiyor. İsrail'in insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle bölgede ciddi bir felaket yaşanıyor. Son 24 saat içinde 18 kişi açlıktan hayatını kaybetti.
Gazze'de Açlık Nedeniyle Yaşanan Kayıplar
- Son 24 saatte 18 kişi açlıktan hayatını kaybetti.
- 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi.
- Bu ölümlerin 76'sı çocuk.
Açıklamalardan Öne Çıkanlar
- Açlıktan ölümler, "sessiz katliam" olarak nitelendirildi.
- Gazze'ye gıda ve ilaç girişi için sınır kapılarının derhal açılması talep edildi.
- Her yaştan çok sayıda Filistinlinin, açlık nedeniyle aşırı yorgunluk ve bitkinlik haliyle hastanelere başvurduğu bildirildi.
Gazze Sağlık Bakanlığı, "açlık öldürüyor" başlığıyla yaptığı açıklamada, bölgedeki insani durumun aciliyetine dikkat çekti. Yardım girişlerinin engellenmesi, özellikle çocuklar başta olmak üzere savunmasız grupları ciddi şekilde etkiliyor. Sınır kapılarının açılması ve insani yardımların ulaştırılması, bölgedeki felaketin önlenmesi için hayati önem taşıyor.