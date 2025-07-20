Basra sıcak hava dalgası geliyor: Sıcaklıklar rekor kıracak!

Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Basra sıcak hava dalgası geliyor: Sıcaklıklar rekor kıracak!

Türkiye genelinde bu hafta Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkili olacak. Özellikle büyük şehirlerde termometreler rekor seviyelere ulaşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 17:22, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 17:25
Yazdır
Basra sıcak hava dalgası geliyor: Sıcaklıklar rekor kıracak!

Bu hafta Türkiye genelinde Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgası etkili olacak. Özellikle "fön rüzgarları" olarak adlandırılan sıcak ve kuru rüzgarlar, hissedilir derecede yüksek sıcaklıklar oluşturacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı bu dönemde, özellikle dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Haftalık Hava Durumu Beklentileri

  • Kuzeydoğu kesimlerde hafta boyunca yağış bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
  • Salı, çarşamba ve perşembe günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yağışlar devam edecek.
  • Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Sıcaklık Değerleri ve Uyarılar

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak. Nem oranının düşmesiyle birlikte dışarıda hissedilen sıcaklık artacak ve adeta "fön makinesinden gelen sıcak hava" etkisi yaşanacak.

Bazı Şehirlerde Beklenen Sıcaklıklar

  • Ankara: 37 derece
  • İstanbul: 36 derece
  • İzmir: 40 derece
  • Diyarbakır: 45 derece
  • Antalya: 40 derece

Bu sıcak hava dalgası süresince özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları tavsiye edilmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber