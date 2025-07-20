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Ek atama isteyen öğretmenler: 'Hakkımızı İstiyoruz'

2024 KPSS puanıyla ek atama isteyen öğretmenler, Ankara'da bir araya gelerek sistemdeki adaletsizliği ve kontenjan yetersizliğini protesto etti. Eğitimde liyakat ve adil atama çağrısı yapan öğretmenler, yetkililere seslendi: 'Bizi görmezden gelmeyin, hakkımızı verin!'

Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 17:40, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 17:46
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Ek atama isteyen öğretmenler: 'Hakkımızı İstiyoruz'

2024 KPSS puanıyla ek atama talebinde bulunan öğretmenler, bugün Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Öğretmenler, atanamama sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, "En az ücretli öğretmen kadar ek atama" çağrısında bulundu. Grup adına konuşan öğretmen Bahadır Tekin, eğitim sistemi içerisindeki adaletsizliklere vurgu yaparak, yüksek puan almalarına rağmen atama bekleyen on binlerce öğretmenin mağduriyet yaşadığını belirtti. Tekin, sistemin liyakati değil, tasarrufu öncelediğini ifade etti ve öğretmenlerin hala meydanlarda hak aradığını söyledi.

Sınıflarda Eğitim Fakültesi Mezunu Olmayanlar Var

Bahadır Tekin, sınıflarda öğretmenlik eğitimi almamış kişilerin görevlendirildiğini, buna karşın eğitim fakültesi mezunlarının dışarıda bekletildiğini dile getirdi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • Veterinerlik mezunu, at bakımı eğitimi almış biri sınıfa girerken; eğitim fakültesi mezunu öğretmenler haksız yere dışarıda bekletiliyor.
  • Bu durumun artık sadece mağduriyet değil, bilinçli bir yok sayma olduğunu vurguladı.
  • Bu sistemde adalet yoksa, çöküş kaçınılmazdır.

Kontenjanlar Gerçek İhtiyacı Yansıtmıyor

Öğretmenler, branşlara ayrılan kontenjan sayılarının eğitim sisteminin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu savundu. Tekin, "Tarih 28, edebiyat 29, biyoloji 27 kişiyle mi ihya olacak?" diyerek atama sayılarına tepki gösterdi.

Liyakat ve Adalet Talebi

Sayın Bakan, biz sizden sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. KPSS ile elde ettiğimiz, alnımızın teriyle hak ettiğimiz kadroları talep ediyoruz. Eğitim sisteminin sürdürülebilirliğinin liyakatli atamalardan geçtiğini vurgulayan Tekin, adaletle yürütülen bir eğitim sistemi talep ettiklerini belirtti.

Ek Atama Çağrısı

Basın açıklamasının sonunda, 2024 KPSS puanıyla ek atama yapılması gerektiğini vurgulayan Tekin, yetkililere şu çağrıda bulundu:

  • Bizi görmezden gelmeyin.
  • Eğitimdeki gerçek ihtiyacı kabul edin.
  • Bu ülkenin öğretmenine hak ettiği değeri verin.
  • Eğitim bir lütufla değil, adaletle yürütülür.
  • Bizler yalnızca adil bir ek atama istiyoruz.


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