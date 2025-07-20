Milas'ta trafik kazası: Belediye Müdürünün kızı vefat etti

Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Milas'ta trafik kazası: Belediye Müdürünün kızı vefat etti

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleşen korkunç trafik kazasında, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray'ın kızı Derin Kıray hayatını kaybetti. Kazada yaralanan anne ve diğer çocuğun hastanedeki tedavileri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 18:02, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 18:06
Yazdır
Milas'ta trafik kazası: Belediye Müdürünün kızı vefat etti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray'ın kızı ve Belediye eski Meclis Üyesi Mustafa Kıray'ın 14 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Kazada, sürücü olan anne ile diğer çocuğu yaralandı.

Olay, Milas-Selimiye karayolunun 6. kilometresinde, Euromos Antik Kenti yol ayrımında gerçekleşti. Araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı ve karşı şeride savruldu. Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın Detayları

  • Aslı Kıray yönetimindeki 09 D 9928 plakalı otomobil, Milas istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.
  • Araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Derin Kıray, araçtan fırladı.
  • Sürücü anne Aslı Kıray ve diğer çocuğu L.K. yaralandı.
  • İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
  • Anne ve çocuğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kazada otomobilden fırlayan 14 yaşındaki Derin Kıray'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu; otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazanın Ateşi Didim'e Düştü

Kazada hayatını kaybeden Derin Kıray'ın, Didim Belediyesi eski meclis üyesi Mustafa Kıray'ın torunu olduğu öğrenildi. Yaralanan Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray ve çocuğunun hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber