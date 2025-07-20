Milas'ta trafik kazası: Belediye Müdürünün kızı vefat etti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray'ın kızı ve Belediye eski Meclis Üyesi Mustafa Kıray'ın 14 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Kazada, sürücü olan anne ile diğer çocuğu yaralandı.

Olay, Milas-Selimiye karayolunun 6. kilometresinde, Euromos Antik Kenti yol ayrımında gerçekleşti. Araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı ve karşı şeride savruldu. Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın Detayları

Aslı Kıray yönetimindeki 09 D 9928 plakalı otomobil, Milas istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.

yönetimindeki 09 D 9928 plakalı otomobil, Milas istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Derin Kıray , araçtan fırladı.

, araçtan fırladı. Sürücü anne Aslı Kıray ve diğer çocuğu L.K. yaralandı.

yaralandı. İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Anne ve çocuğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kazada otomobilden fırlayan 14 yaşındaki Derin Kıray'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu; otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazanın Ateşi Didim'e Düştü

Kazada hayatını kaybeden Derin Kıray'ın, Didim Belediyesi eski meclis üyesi Mustafa Kıray'ın torunu olduğu öğrenildi. Yaralanan Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray ve çocuğunun hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.