MİT Başkanı Kalın siyasi partileri ziyaret edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

"Terörsüz Türkiye" Komisyonu Sürecinde Sona Gelindi

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona yaklaşıldı. Komisyonun kurulması, terörle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

İbrahim Kalın'ın Ziyaret Programı

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında İbrahim Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Ele Alınacak Konular

Görüşmelerde, Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi. Bu temasların, siyasi partiler arasında iş birliğini güçlendirmesi ve terörle mücadelede ortak bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.



