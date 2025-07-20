Erdoğan: Her zaman KKTC'nin yanındayız

Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 3 ölü, 24 yaralı
Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 3 ölü, 24 yaralı
MİT Başkanı Kalın siyasi partileri ziyaret edecek
MİT Başkanı Kalın siyasi partileri ziyaret edecek
Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Her zaman KKTC'nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece ulaşımda değil, turizmde, istihdamda ve yatırımlarda da KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 18:43, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 18:45
Yazdır
Erdoğan: Her zaman KKTC'nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, KKTC'nin özgürlük bayramını kutladı ve "Her zaman KKTC'nin yanında olacağız" mesajını verdi.

Erdoğan, "KKTC'nin önünü kapatmak isteyenlere karşı yeni kapılar buluyoruz" diyerek, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteğini vurguladı.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

  • "Yol medeniyettir" düsturuyla KKTC'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için katkımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarıyla Ada'nın dört bir yanını birbirine bağladık.
  • Türk'e yakışan neyse onu yapmamız lazımdı ve yaptık. Tarım, enerji, su gibi konularda projelere öncelik veriyoruz. Deniz altında da suyu buraya getiririz dedik ve getirdik. KKTC'nin asırlık su hasretine son verdik. İçme suyunun ardından tarımsal sulamada da devrimsel nitelikte adımlar atıyoruz.
  • Son 2 yılda 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadesine sunduk. KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik.
  • Biz ay-yıldız ve aynı yoldayız. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber